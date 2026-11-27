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सुधांशु त्रिवेदी ने सोनिया गांधी के संदर्भ में अपनी किताब का हवाला देते हुए इमरजेंसी को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किताब में उल्लेख है कि इमरजेंसी लगाने पर दो भाई विचार कर रहे थे। इस टिप्पणी के जरिये उन्होंने कांग्रेस के पुराने राजनीतिक फैसलों पर सवाल उठाए। उन्होंने सपा सुप्रीमो और राहुल गांधी की मुलाकात पर भी कटाक्ष किया और कहा कि अखिलेश ने अपनी यात्रा की शुरुआत रायबरेली से की और दोनों की बैठक महज 10 मिनट में खत्म हो गई। इतनी देर में तो ठीक से बैठ भी नहीं पाए होंगे। कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर तंज कसते हुए कहा कि चालू और चिरकुट पार्टी में कौन किसे चित-पट करके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, यह देखना होगा। उन्होंने दोनों की तुलना अलाउद्दीन खिलजी और उसके चाचा से करते हुए कहा कि उनके गले मिलने के बावजूद नजर सत्ता के तख्त पर रहती थी।उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में विकास, कानून व्यवस्था और बदलाव के मुद्दों पर जनता के बीच जाएगी। पहले यूपी में कट्टे बनते थे, अब ब्रह्मोस मिसाइल बनती हैं और उनका विदेशों में भी निर्यात होता है। ओवैसी और चंद्रशेखर की रैलियों पर उन्होंने कहा कि कोई कितनी भी रैली कर ले, जनता भाजपा को ही चुनेगी। आजम खां पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके लोग नदी पार कर निकल गए, लेकिन अब नदी में पानी आ गया है। साथ ही स्पष्ट किया कि आजम खां जेल में कानूनी प्रक्रिया के तहत बंद थे, इसका राजनीति से संबंध नहीं था। वहीं, कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों, शिक्षकों और भाजपा कार्यकर्ताओं को संविधान की महत्ता बताते हुए कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान गहन विचार-विमर्श के बाद तैयार हुआ और यह दुनिया के बेहतरीन संविधानों में से एक है। संविधान ही देश की ताकत है। संविधान की ही देन है कि आज संसद के दो सदन है, जिसमें कानून रीचेक होता है, तभी जनता के लिए तैयार होता है। इस दौरान महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल और प्रधानाचार्य निशा, विनीत गोयल आदि मौजूद रहे।