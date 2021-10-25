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गाजियाबाद। साइबर ठगों ने शेयर बाजार में अच्छा रिटर्न दिलाने का झांसा देकर क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति से 75 लाख रुपये ठग लिए। शातिरों ने अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर ट्रेडिंग के लिए प्रेरित किया और खाते खुलवाकर रकम निवेश कराई। बाद में टैक्स के नाम पर और रकम की मांग कर ठगी की। रकम वापस नहीं मिलने पर ठगी का एहसास होने पर साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।एडीसीपी अपराध पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि क्रॉसिंग रिपब्लिक की गौर ग्लोबल विलेज सोसायटी निवासी प्रशांत सहाय ने बताया कि कुछ समय पहले उन्हें न्यू थिंकिंग एक्सचेंज सर्किल यू नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। अनन्या शर्मा नाम की महिला समेत कई लोग एडमिन थे। अनन्या ने एचएसबीसी सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम पर ट्रेडिंग खाता खुलवाने और शेयर खरीदकर अच्छा मुनाफा कमाने का भरोसा दिया। खाता खुलवाने के बाद अलग-अलग किस्तों में 45 लाख रुपये जमा किए। उन्हें बताया गया कि उनके खाते में 12.26 करोड़ रुपये हो गए हैं। पूरी रकम निकालने के लिए 49.20 लाख रुपये आयकर के रूप में जमा करने होंगे। यह रकम उन्हें भी दिख रही थी, लेकिन इसे अपने खाते में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इतनी रकम देने से इन्कार किया तो आरोपियों ने 10 लाख रुपये टैक्स जमा करने पर एक करोड़ रुपये निकालने देने का भरोसा दिया। इस पर उन्होंने नौ नवंबर को 10 लाख रुपये और जमा कर दिए, लेकिन रकम नहीं मिली। अच्छा रिटर्न मिलने के भरोसे पर उन्होंने खाते में भी अलग-अलग किस्तों में 20 लाख रुपये जमा कर दिए। इस खाते में 2.36 करोड़ रुपये दिख रहे थे, लेकिन रकम निकालने के लिए 21 लाख रुपये की मांग की गई। दोनों ग्रुप के जरिये उनसे कुल 75 लाख रुपये जमा करा लिए और इसके बाद भी रकम मांगी जा रही थी। एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बैंक खातों की जांच की जा रही है।