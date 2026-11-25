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वसुंधरा की सोसायटी निवासी छात्रा इन दिनों चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू), मेरठ के एक कॉलेज से समाजशास्त्र में पीएचडी कर रही हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि अप्रैल 2026 में उनकी दोस्ती आशीष भारती से हुई थी। पुलिस के मुताबिक, आशीष जेएनयू का विद्यार्थी रह चुका है और उनके कॉलेज से पीएचडी भी कर रहा है। वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और दो बार परीक्षा दे चुका है। पीड़िता के मुताबिक, मुलाकात के दौरान आशीष ने उनके साथ कुछ तस्वीरें खींची थीं। 22 नवंबर की रात करीब साढ़े दस बजे आरोपी ने उन्हें फोन किया। वह नशे में था, इसलिए उन्होंने बात नहीं की। इसके बाद आरोपी उनके घर पहुंचा। घर बंद मिलने पर उसने उनके पति को फोन किया और निजी तस्वीरें और चैट भेज दीं। इससे वह मानसिक तनाव में हैं। डीसीपी ऋजुल ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को जल्द ही पकड़ा जाएगा। विज्ञापन

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राहुल सिंह वसुंधरा की सोसायटी निवासी छात्रा इन दिनों चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (सीसीएसयू), मेरठ के एक कॉलेज से समाजशास्त्र में पीएचडी कर रही हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि अप्रैल 2026 में उनकी दोस्ती आशीष भारती से हुई थी। पुलिस के मुताबिक, आशीष जेएनयू का विद्यार्थी रह चुका है और उनके कॉलेज से पीएचडी भी कर रहा है। वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और दो बार परीक्षा दे चुका है। पीड़िता के मुताबिक, मुलाकात के दौरान आशीष ने उनके साथ कुछ तस्वीरें खींची थीं। 22 नवंबर की रात करीब साढ़े दस बजे आरोपी ने उन्हें फोन किया। वह नशे में था, इसलिए उन्होंने बात नहीं की। इसके बाद आरोपी उनके घर पहुंचा। घर बंद मिलने पर उसने उनके पति को फोन किया और निजी तस्वीरें और चैट भेज दीं। इससे वह मानसिक तनाव में हैं। डीसीपी ऋजुल ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को जल्द ही पकड़ा जाएगा।राहुल सिंह

इंदिरापुरम। मेरठ विश्वविद्यालय के एक कॉलेज से पीएचडी कर रही इंदिरापुरम थानाक्षेत्र निवासी छात्रा की निजी तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि साथ में पीएचडी कर रहे युवक ने पहले छात्रा के पति को तस्वीरें और चैट भेजीं। इसके अगले दिन कॉलेज के दो व्हाट्सएप ग्रुपों में भी उन्हें वायरल कर दिया। ग्रुप में पीएचडी कर रहे विद्यार्थियों के अलावा शिक्षक भी जुड़े हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।