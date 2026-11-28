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खोड़ा। सिलाई फैक्टरी से पकड़े गए नौ बांग्लादेशी नागरिकों के दस्तावेज और पहचान के सत्यापन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। गृह मंत्रालय के आव्रजन ब्यूरो के अधिकारी इनके बायोमीट्रिक और अन्य दस्तावेज का मिलान कर रहे हैं। सत्यापन पूरा होने के बाद सभी को डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी है। इसके लिए दिल्ली पुलिस से भी संपर्क किया गया है।दरअसल, 24 नवंबर को एलआईयू की टीम ने खोड़ा की एक सिलाई फैक्टरी से नौ बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था। जांच में सामने आया कि पिछले ढाई से तीन महीने से फैक्टरी में काम कर रहे थे। उनके पास से फर्जी आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद गृह मंत्रालय के आव्रजन ब्यूरो के अधिकारी 25 नवंबर को गाजियाबाद पहुंचे थे। उसी समय से आरोपियों की पहचान और दस्तावेज की जांच की जा रही है। अब तक की जांच में इनके खिलाफ किसी आपराधिक मुकदमे की जानकारी नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक, बायोमीट्रिक मिलान और कागजी सत्यापन पूरा होते ही इन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। इसके साथ ही बांग्लादेश निर्वासन की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।