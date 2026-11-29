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वसुंधरा निवासी ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने करीब दो महीने पहले पत्नी रेणु समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पत्नी करीब एक साल से खाने में सीसा (लेड) मिलाकर उन्हें धीमा जहर दे रही थी। इससे उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। हालत गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच में खून में सीसे की मात्रा सामान्य से अधिक मिली थी। पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी उनकी छह करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति और करीब दो करोड़ रुपये बीमा की रकम हड़पना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्हें जहर देने की साजिश रची गई। उन्होंने बेटे वंश और भांजे देव को भी जहर देने की आशंका जताई थी।वहीं, डीसीपी ऋजुल ने बताया कि अदालत में अर्जी लगाकर रेणु का रिमांड मांगा जाएगा। रिमांड पर लेकर पुलिस ये जानेगी कि आखिर वह ये लेड कहां से लेकर आ रही थी और किस कीमत पर उसने इसे खरीदा था। इसके साथ ही प्रेमी द्वारा मदद करने की भी जानकारी की जाएगी। वहीं, इस मामले में घर के आसपास के सीसीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। आरेापी पत्नी के परिवार के अन्य सदस्य सास लता, साले रवि सक्सेना, बहनोई सुशील गिरधर और प्रेमी बब्लू अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।गाजियाबाद पुलिस जब महिला को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के झिलमिल इलाके में पहुंची तो वह अपने साथ दिल्ली पुलिस को भी साथ लेकर गई थी। जैसे ही घर में प्रवेश किया तो आरोपी महिला दोनों राज्यों की पुलिस को चकमा देकर घर के पिछले गेट से भागने लगी लेकिन पुलिस की टीम पिछले ही गेट पर खड़ी थी। आरोपी महिला को पिछले गेट पर ही पकड़ लिया गया।