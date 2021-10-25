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आरोपियों ने महिला के चेहरे पर नशीला पदार्थ फेंककर उन्हें अर्ध बेहोश कर दिया। सुनसान जगह पर ले जाकर गले से करीब 7 लाख रुपये कीमत का मंगलसूत्र उतरवा लिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पीडि़ता ने बेटे के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।दिल्ली की दिलशाद कॉलोनी निवासी मनी मेघला ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा श्रीकांत दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है। 23 नवंबर को बेटा घर पर नहीं था। वह गरिमा गार्डन स्थित अपने मकान का किराया लेने जा रही थीं। शाम करीब साढ़े पांच बजे मेन रोड पर पहुंचीं तो एक व्यक्ति ने खुद को ओडिशा निवासी बताकर रास्ता पूछा।तभी दूसरा व्यक्ति वहां आया और पहले व्यक्ति को गरीब बताते हुए उसे 100 रुपये देने की बात कही। बुजुर्ग ने उसे रुपये दे दिए। इसी दौरान एक महिला वहां पहुंची और बुजुर्ग की नाक पर नशीला पदार्थ फेंक दिया। वह अर्धबेहोशी की हालत में आ गईं। आरोपियों ने उन्हें खाना खिलाने के बहाने अपने साथ ले लिया।करीब एक घंटे तक इधर-उधर घुमाने के बाद अंधेरा होने पर सुनसान जगह पर ले गए। वहां आरोपियों ने उनका मंगलसूत्र उतरवा लिया और फरार हो गए। एसीपी अतुल कुमार सिंह का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।