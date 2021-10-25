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गाजियाबाद। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सहायता और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ऑपरेशन सवेरा के तहत एक माह का सत्यापन अभियान चलाया गया। 22 अक्तूबर से 22 नवंबर तक चलाए गए सत्यापन अभियान में 2019 से अब तक पंजीकृत 2,55,653 वरिष्ठ नागरिकों में से 2,00,014 वरिष्ठ नागरिकों का सत्यापन किया गया। इनमें 8537 वरिष्ठ नागरिक मृत पाए गए।पुलिस आयुक्त जे. रविन्दर गौड़ ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑपरेशन सवेरा की शुरुआत की गई। इसमें 2019 से अब तक 2,55,653 वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत हुए। 23 अक्तूबर से 22 नवंबर तक पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया गया। पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों में से अभियान के दौरान 2,00,014 वरिष्ठ नागरिकों का सत्यापन पुलिस ने किया। इस दौरान एसीपी और थाना पुलिस ने घर-घर जाकर सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान 1,40,671 वरिष्ठ नागरिक अपने निवास स्थान पर सकुशल पाए गए, जबकि 8537 वरिष्ठ नागरिकों की मृत्यु होना पाया गया। इसके अतिरिक्त 50,806 वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में जानकारी मिली के वे हाल में अन्य स्थानों पर निवास करने चले गए हैं। पुलिस आयुक्त ने बताया 23 नवंबर तक कुल 55,639 वरिष्ठ नागरिकों का सत्यापन किया जाना शेष है। शेष वरिष्ठ नागरिकों का सत्यापन कराने के लिए अभियान जारी रहेगा।