Ghaziabad News: दहेज में कार नहीं मिली तो नवविवाहिता का गला दबाकर हत्या की कोशिश

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आरोप है कि विरोध करने पर विवाहिता के भाई और बहन को जान से मारकर नहर में फेंकने की धमकी भी दी गई। ग्रेटर नोएडा के अलीपुर निवासी पीड़िता की बहन ने बताया कि उसकी बहन सोनी का निकाह 14 दिसंबर 2025 को बेहटा हाजीपुर निवासी अजरूद्दीन से हुआ था। निकाह में कार के बदले रकम और 25 लाख रुपये दिए गए थे। मकान निर्माण के दौरान भी 25 लाख रुपये दिए, लेकिन ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे।आरोप है कि 31 अक्तूबर को फरीदाबाद के धौज गांव में समझौते के बाद वह बहन को ससुराल छोड़कर लौट रही थी। रास्ते में पड़ोसियों से बहन की हत्या की कोशिश की सूचना मिली। वापस पहुंचने पर बहन बेहोश हालत में फर्श पर पड़ी मिली तो उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसकी जान बचाई। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि सात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।