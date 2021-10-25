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मोदीनगर। नगर की एक कॉलोनी में पड़ोसी ने घर में घुसकर कक्षा ग्यारह की छात्रा से दुष्कर्म कर वीडियो बनाया। आरोपी काफी समय से छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था। विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी की पिटाई कर दी। पुलिस ने घटना की प्राथमिकी दर्ज की है।एक कॉलोनी निवासी महिला के अनुसार उनकी 15 वर्षीय पुत्री नगर के एक इंटर कॉलेज में कक्षा ग्यारह की छात्रा है। बताया कि बीते 16 नवंबर को वह परिवार सहित रिश्तेदारी में गए थे। छात्रा घर पर अकेली थी। आरोप है कि 22 वर्षीय पड़ोसी युवक शिवम मौका देखकर घर में घुस गया और छात्रा से दुष्कर्म कर वीडियो बनाया। छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे पीटा और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। छात्रा ने रिश्तेदारी से लौटे परिजनों को आपबीती बताई। छात्रा का आरोप है कि शिवम काफी समय से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। घटना के कारण छात्रा दहशत और तनाव में रहती थी। रविवार को परिजन छात्रा के साथ मोदीनगर थाने पहुंचे और घटना की तहरीर दी। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि तहरीर के अनुसार आरोपी शिवम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है।