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स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक ओर नगर निगम शहर को स्वच्छ बनाने के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जलकल विभाग के गेट के आसपास लंबे समय से कचरा जमा किया जा रहा है। इसके कारण सड़क का काफी हिस्सा घिर गया है। इससे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को निकलने में दिक्कत होती है। पैदल आने-जाने वाले लोगों को भी कचरे के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। स्थानीय निवासी अरविंद ने बताया कि शहर में जगह-जगह कूड़ा डालने पर रोक लगाने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन विभाग के गेट के पास ही कचरा जमा होना व्यवस्था की हकीकत बयां कर रहा है।उन्होंने बताया कि जनकपुरी के लोगों के लिए जलकल विभाग का यह दफ्तर काफी नजदीक है लोग अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए यहीं पर पहुंचते हैं। ऐसे में लोगों को गेट पर ही लगे कूड़े के अंबार से होकर पहुंचना पड़ता है। लोगों ने नगर निगम से मांग की है कि मौके से तत्काल कूड़ा उठवाया जाए और यहां दोबारा कचरा डालने वालों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही नियमित निगरानी की व्यवस्था की जाए। वहीं हिमांशु सफाई इंस्पेक्टर ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद कूड़े को तत्काल हटवा दिया गया।