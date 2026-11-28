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साहिबाबाद। इंदिरापुरम में सीएम ग्रिड फेज-2 के तहत चल रहे विकास कार्यों की धीमी गति पर नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने निरीक्षण के डस्ट कंट्रोल न करने और सीएंडडी वेस्ट का निस्तारण न करने पर श्रीराम कंस्ट्रक्शन, एसएस कंस्ट्रक्शन व जय अंबे आरएम पर साढ़े छह लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही चेतावनी दी कि काम की गति नहीं बढ़ी ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।नगर आयुक्त ने कावेरी मार्ग, काला पत्थर रोड, सुशीला नय्यर मार्ग, दविंदर जस मार्ग और कस्तूरबा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पार्षदों और स्थानीय निवासियों से बातचीत कर निर्माण कार्यों की प्रगति और आ रही समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण विभाग की टीम को अतिरिक्त श्रमिक लगाने और धूल से बचाव के लिए लगातार वॉटर स्प्रिंकलर चलाने के निर्देश दिए। निरीक्षण में यूटिलिटी से जुड़े कार्य पूरे पाए गए। इस पर नगर आयुक्त ने पाइप पुशिंग का काम तत्काल शुरू कराकर 15 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए। काला पत्थर रोड पर यूटिलिटी का काम पूरा होने के बाद फुटपाथ निर्माण भी तुरंत शुरू कराने को कहा। शेष पाथवे का काम एक महीने में पूरा करने की समय सीमा तय की गई। नगर आयुक्त ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों से टेस्टिंग रिपोर्ट मांगी। मुख्य अभियंता निर्माण नरेंद्र कुमार चौधरी को विद्युत विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम में आने वाली बाधाएं दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य निर्धारित डिजाइन और मानकों के अनुरूप होने चाहिए। काम में तेजी लाने के लिए अधिक श्रमिक लगाकर दिन-रात काम कराया जाए। इसके लिए पर्याप्त बैरिकेडिंग और लाइटिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित ठेकेदार को अंतिम चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया गया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।