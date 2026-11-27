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मूल रूप से निवाड़ी निवासी नरेश ने अपनी बेटी दीपमाला की शादी राम विहार, बंथला निवासी नवीन शर्मा के साथ फरवरी 2021 में की थी। नवीन शर्मा फाइनेंस कंपनी में नौकरी करते हैं। उनके दो बेटियां दिवांशी और निवांशी हैं। पीड़ित पिता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि पति नवीन शर्मा, जेठानी प्रीति और ससुर सुशील शर्मा व सास ने उनकी बेटी को जलाकर मार दिया। उधर, पुलिस ने घटना के बाद दीपाला के पति नवीन से पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि रात करीब 10 बजे दीपमाला आग की चपेट में आई थी। घटना के दौरान वह और बच्चे उसी कमरे में सो रहे थे। दीपमाला रुई की बत्ती जलाकर बच्चों की नजर उतार रही थी। इसी दौरान पास में रखी थिनर की बोतल में आग पकउ़ ली और दीपमाला को चपेट में ले लिया। चीख सुनकर वह उठे और आग बुझाने का प्रयास किया, इस दौरान उनके दोनों हाथ भी झुलस गए। आनन-फानन बच्चियों को बाहर निकाला और किसी तरह आग बुझाकर दीपमाला को जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उधर, दीपमाला की मां पुष्पा ने बताया कि बुधवार सुबह जेठानी प्रीति ने फोन कर बेटी की मौत की सूचना दी। एसीपी लोनी ओंकार दत्त तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी। शिकायत के आधार पर चार ससुरालियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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लोनी। राम विहार कॉलोनी में बुधवार देर रात दीपमाला (35) की घर में जलकर संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ससुराल पक्ष ने परिजनों और पुलिस को सूचना दिए बिना ही अस्पताल में भर्ती कराया था। महिला के पिता ने पति समेत चार पर जलाकर मारने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। उधर, पति का दावा है कि बच्चों की नजर उतारने के दौरान थिनर की बोतल में आग लगने से हादसा हुआ। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। घटना के बाद पुलिस के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया।