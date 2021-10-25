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जिला खो-खो एसोसिएशन गाजियाबाद के सचिव प्रवीण कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बालिका टीम में गाजियाबाद से मानसी, बुलबुल और तन्वी का चयन हुआ है। गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, आगरा, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और प्रयागराज से भी खिलाड़ी शामिल हैं। सचिन कुमार को बालिका टीम का कोच और आयुषी त्यागी को प्रबंधक बनाया गया है। बालक टीम में गाजियाबाद से राजन और मोहित का चयन हुआ है। टीम में वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, गौतमबुद्धनगर, देवरिया, गाजीपुर और मेरठ के खिलाड़ी भी हैं। गोविंद यादव को कोच और शारिक अहमद को प्रबंधक नियुक्त किया गया है।कशिश फाउंडेशन की ओर से डॉ. कृष्णजीत सिंह नागर ने खिलाड़ियों को खेल किट प्रदान की। इस अवसर पर खो-खो स्पोर्ट्स प्रमोशन वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के महासचिव भूपेंद्र सिंह मौजूद थे। जिला खो-खो एसोसिएशन गाजियाबाद की अध्यक्ष डॉ. रिचा सूद सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। उन्हें प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतने का आह्वान किया गया। साथ ही, विजयी होकर लौटने पर 5100 रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई।