विज्ञापन





शिकायतकर्ता हाजी अब्दुल हकीम ने बताया कि मंडी में दुकान संख्या सी-39 का विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्ष 2022 से विचाराधीन है। इसके बावजूद मंडी समिति के सचिव सुनील कुमार शर्मा ने 12 नवंबर को दुकान के संबंध में विज्ञप्ति जारी कराई, जो 14 नवंबर को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। आरोप है कि 20 नवंबर को दुकान पर लगे बोर्ड के बाद उसका ताला तोड़कर अंदर रखा सामान और नकदी निकाल ली गई। उन्होंने बताया कि दुकान वर्ष 2018 से उनके कब्जे में है और इस कार्रवाई से उन्हें करीब दो लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। पीड़ित ने शिकायत में मंडी सचिव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, सामान वापस दिलाने और उत्पीड़न रोकने की मांग की गई है। शिकायत की प्रतिलिपि जिलाधिकारी और मंडी परिषद के अधिकारियों को भी भेजी गई है। वहीं मंडी सचिव सुनील कुमार शर्मा ने सभी आरोप को गलत बताते हुए बताया कि उनकी दुकान छह साल पहले निरस्त हो चुकी है। इसके बाद मंडी डायरेक्टर के पास भी गए थे। वहां से भी निरस्त हो गई। अब हाईकोर्ट गए। वहां भी कुछ नहीं है। अगर इनके पास हाईकोर्ट से स्टे है तो हमें लाकर दें।

विज्ञापन

साहिबाबाद। नवीन फल-सब्जी मंडी दुकानदार ने मंडी सचिव पर जबरन दुकान का ताला तोड़ने और करीब दो लाख रुपये का सामान व नकदी ले जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर न्याय की गुहार लगाई है।