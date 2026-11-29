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उक्त गांव निवासी व्यक्ति के अनुसार एक अनजान नंबर से उनकी पुत्री के व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो और मैसेज आ रहे थे। युवती ने नंबर ब्लॉक किया तो आरोपी सिरफिरा नंबर बदल-बदलकर उसे परेशान करने लगा। सिरफिरे ने दो दिन पूर्व रात में दस बजे युवती को वीडियो कॉल कर अश्लील हरकत की। युवती के विरोध करने पर आरोपी ने पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। घटना से युवती दहशत में आ गई। उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। एसीपी मोदीनगर ने बताया कि तहरीर के अनुसार अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।