विज्ञापन





लोनी। बॉर्डर थानाक्षेत्र में गाली-गलौज का विरोध करने पर एक युवक के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। संगम विहार निवासी नितीश तोमर ने शिकायत में बताया कि 16 नवंबर की शाम पांच बजे वह स्कूल वाली गली से गुजर रहे थे। उसी समय सरल कुंज निवासी आकाश स्वामी ने उन्हें आवाज देकर बुलाया। वहां पहले से बंटी, कल्लू पंडित और निक्कू मौजूद थे। आरोप है कि चारों ने बिना वजह गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर कांच की बोतल से हमला कर दिया। इससे वह घायल हो गए। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।