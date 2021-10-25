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साहिबाबाद। टीएचए में पेयजल आपूर्ति की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। वैशाली, वसुंधरा, कड़कड़ मॉडल समेत कई इलाकों में कम दबाव से पानी की आपूर्ति होने के साथ ही घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है। कई बार नलों से पर्याप्त पानी नहीं आने और पानी की गुणवत्ता खराब होने से लोगों को पानी खरीदकर जरूरत पूरी करनी पड़ रही है।वसुंधरा निवासी अर्चना ने बताया कि समय निर्धारित होने के बाद भी सुबह-शाम पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। कई जगह पानी का दबाव इतना कम रहता है कि ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंचता। वहीं, कुछ इलाकों में नलों से मटमैला और दुर्गंधयुक्त पानी आने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में लोग घरेलू कामकाज के लिए भी पानी जमा करने को मजबूर हैं। वहीं, वैशाली निवासी धीरेंद्र ने बताया कि सेक्टर तीन एफ में पेयजल लाइन में लीकेज, पुरानी पाइपलाइन और सीवर के पानी की मिलावट की आशंका के चलते समस्या बनी हुई है। कई बार जलकल विभाग में शिकायत करने के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। लोगों ने नगर निगम और जलकल विभाग से पेयजल लाइनों की जांच कराने, लीकेज ठीक कराने और नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है।सोमेंद्र तोमर अवर अभियंता जलकल विभाग ने बताया कि प्रभावित इलाकों में लाइन की मरम्मत का काम जारी है, जल्द ही मरम्मत कार्य पूरा कर साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा।