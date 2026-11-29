विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संतपुरा निवासी तान्या शनिवार को परिजनों के साथ तहसील मुख्यालय पहुंचीं। उन्होंने बताया कि निवाड़ी क्षेत्र के गांव खिदौड़ा में उनकी पट्टी की भूमि है। आरोप है कि भूमि के कुछ हिस्से पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। इस संबंध में भूमि की पैमाइश की प्रक्रिया चल रही है। तान्या का आरोप है कि पैमाइश के बदले लेखपाल मनोज कुमार ने 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी है। वह आरोपी लेखपाल को 20 हजार रुपये दे भी चुकी हैं, लेकिन आरोपी पूरी रकम देने की जिद पर अड़ा है।तान्या ने लेखपाल को रकम देने के साक्ष्य होने का दावा करते हुए उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। उपजिलाधिकारी कोमल पंवार ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, लेखपाल मनोज कुमार का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। वह एक खेत की पैमाइश कर चुके हैं। उन पर दो अन्य खेतों की पैमाइश का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि उक्त खेतों की पैमाइश उपजिलाधिकारी न्यायालय के माध्यम से होगी।