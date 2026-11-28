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- चार साल से गौतमबुद्धनगर में तैनात 2000 बैच की आईपीएस लक्ष्मी सिंह को मिली नई जिम्मेदारी- जे. रविंदर गौड़ के 19 माह के कार्यकाल में जनसुरक्षा, बीट पुलिसिंग और पुलिस के बुनियादी ढांचे में हुए कई बदलावगाजियाबाद। गौतमबुद्धनगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह को गाजियाबाद कमिश्नरेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ को गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है। 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह 28 नवंबर 2022 से गौतमबुद्धनगर में तैनात थीं। वह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं। उन्हें एक जनवरी 2025 को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) के पद पर पदोन्नति मिली थी।वहीं, 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी जे. रविंदर गौड़ ने 17 अप्रैल 2025 को गाजियाबाद पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभाला था। करीब 19 माह के कार्यकाल में उन्होंने कमिश्नरेट की कार्यप्रणाली में कई बदलाव किए। जनसुरक्षा, बीट पुलिसिंग, पुलिस के बुनियादी ढांचे और आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया। इसी के चलते उन्हें गौतमबुद्धनगर जैसे हाईटेक कमिश्नरेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके कार्यकाल में पुलिस आपके द्वार और मिशन शक्ति अभियान के छठे चरण को गति दी गई। इसके अलावा विभिन्न थानों और पुलिस मुख्यालय में विजिटर वेटिंग एरिया, साइबर सेल, मिशन शक्ति केंद्र, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम, ट्रेनिंग सेंटर और नए ट्रैफिक बूथ जैसी सुविधाओं को विकसित और अपग्रेड कराया गया। अब उनके स्थान पर लक्ष्मी सिंह गाजियाबाद कमिश्नरेट की कमान संभालेंगी।