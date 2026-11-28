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लोनी। ट्रोनिका सिटी थानाक्षेत्र में एक घर से लाखों के सोने-चांदी के जेवर और कीमती सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने घरेलू सहायक पर ही चोरी का आरोप लगाया है। आरोप है कि नौकर ने अगस्त और सितंबर 2026 के दौरान धीरे-धीरे करके घर से कीमती सामान चुराया। ट्रोनिका सिटी के सेक्टर बी-1 स्थित प्लॉट नंबर 194 निवासी तपेश कुमार त्यागी के मुताबिक उनके घर में घरेलू सहायक बिजनौर निवासी विवेक काम करता था। पीड़ित के घर में शादी की तैयारी चल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर मौका पाकर घर से जेवर और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। एसीपी लोनी ओंकार दत्त तिवारी ने कहा कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू की है।