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Ghaziabad News: इंदिरापुरम में 28 नवंबर से सजेगा टेबल टेनिस का मैदान, देशभर के खिलाड़ी दिखाएंगे दम

Tue, 17 Nov 2026 01:15 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:15 AM IST
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Indirapuram to host table tennis action starting November 28; players from across the country to showcase their skills
इंदिरापुरम। न्याय खंड एक स्थित स्टैग लेट्सप्ले टेबल टेनिस अकादमी की ओर से 28 और 29 नवंबर को चतुर्थ ओपन कैश प्राइज वेटरन्स व कॉरपोरेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट-2026 का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न शहरों से 150 से 200 खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए पंजीकरण और प्रवेश शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर निर्धारित की गई है।
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अकादमी के संचालक अमित गुप्ता ने बताया कि इस बार प्रतियोगिता दो दिवसीय किया गया है। 28 नवंबर को वेटरंस पुरुष एकल के 40, 50, 60 और 70 से अधिक आयु वर्ग के मुकाबले होंगे। इसके अलावा मिक्स डबल्स, टीम प्रतियोगिता और महिला एकल 40 के मुकाबले भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं 29 नवंबर को कॉरपोरेट पुरुष एकल, मिक्स डबल्स, टीम प्रतियोगिता और महिला एकल के मुकाबले होंगे। उन्होंने बताया कि इस बार वेटरंस और कॉरपोरेट दोनों वर्गों में पहली बार टीम प्रतियोगिता शामिल की गई है। इसमें न्यूनतम दो खिलाड़ियों की भागीदारी अनिवार्य होगी। प्रतियोगिता में दिल्ली, पुणे, गुरुग्राम, हिसार, चंडीगढ़, कानपुर, मुरादाबाद, नोएडा, प्रयागराज और लखनऊ समेत कई शहरों के खिलाड़ियों के पहुंचने की संभावना है। आयोजन को सफल बनाने के लिए वरिष्ठ कोच शिवम, राजीव सिन्हा समेत अकादमी की टीम तैयारियों में जुटी है।
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