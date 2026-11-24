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प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के अनुसार प्रमाणपत्रों के आधार पर ही ड्रॉ में लोगों का उनकी श्रेणी के तहत चयन किया गया था। अब सामने आए 15 नामों के प्रमाणपत्र जांच के लिए प्रशासन को भेजे जा रहे हैं। 18 नवंबर को हुए ड्रॉ के बाद इस मामले में पूर्व पार्षद और भाजपा नेता सुनील कुमार सूर्या ने शिकायत की थी। इस मामले में महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जांच कराने के लिए कहा था।जाति प्रमाणपत्रों पर उठे सवाल18 नवंबर को हुए ड्रॉ में 16400 आवेदकों में से 1080 का चयन किया गया था। इसके बाद ही विवाद शुरू हुआ। जीडीए के अधिकारियों के अनुसार 17 लोगों की टीम ने सभी आवेदनों की जांच की थी। इसमें संबंधित श्रेणी में शामिल किए गए लोगों के प्रमाणपत्र भी जांचे गए थे। बिना प्रमाणपत्र के किसी को शामिल नहीं किया गया था।कुछ ऐसे नाम थे, जिनका इस्तेमाल कई जातियों में होता है। कुछ के उपनाम सामान्य वर्ग में भी प्रचलित हैं, लेकिन उनके साथ जाति प्रमाणपत्र भी लगाए गए थे। उन्हीं प्रमाणपत्रों के आधार पर ड्रॉ कराया गया। अब प्रशासन यह जांच करेगा कि जारी किए गए जाति प्रमाणपत्र सही हैं या नहीं। यदि वे गलत तरीके से जारी किए गए हैं तो इसकी भी जांच की जाएगी। एलआईजी फ्लैट के ड्रॉ में भी फर्जी जाति और आय प्रमाणपत्र लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इसमें भी 50 से अधिक आवेदनों की जांच की जा रही है। इनकी सूची भी प्रशासन को भेजी जाएगी।