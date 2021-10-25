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जिलाधिकारी करीब 12 बजे मुख्य विकास अधिकारी और उपजिलाधिकारी मोदीनगर कोमल पंवार के साथ किसान दिवस में पहुंचे। बैठक में रालोद नेता सतेंद्र तोमर, रामभरोसे मौर्य, अजीत खंजरपुर और भाकियू नेता बिजेंद्र सिंह व राजवीर सिंह समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने सबसे पहले वर्ष 2018-19 के गन्ना भुगतान के ब्याज का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वर्षों बीत जाने के बाद भी उन्हें ब्याज की राशि नहीं मिली है, जिससे वे आर्थिक रूप से परेशान हैं। जिलाधिकारी ने इस पर डीसीओ से जवाब मांगा, लेकिन वह बैठक में मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सुमित पांडेय पक्ष रखने लगे, जिस पर जिलाधिकारी भड़क गए। उन्होंने डीसीओ को फोन पर जमकर लताड़ लगाई और कहा कि किसान दिवस में आना उनकी जिम्मेदारी है, इससे बचना लापरवाही है। इसके बाद उन पर जुर्माना लगाने की घोषणा की।बैठक में ग्रामीणों ने गांवों के क्षतिग्रस्त मार्गों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। किसानों ने बताया कि पेयजल पाइप लाइन बिछाने के लिए गांव के रास्ते खोद दिए गए, लेकिन काम पूरा होने के बाद उन्हें ठीक नहीं किया गया। अधूरे छोड़े गए रास्तों के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। बुजुर्गों, स्कूली बच्चों और महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कत हो रही है। कई जगहों पर रास्ते इतने खराब हो गए हैं कि वाहन निकालना भी मुश्किल हो गया है। जिलाधिकारी ने इस पर जल निगम से जवाब तलब किया, लेकिन अधिशासी अभियंता भी बैठक से नदारद मिले। इस पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और अधिशासी अभियंता पर भी जुर्माना लगा दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि खोदे गए सभी रास्तों को जल्द ठीक कराया जाए और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।किसानों ने रजवाहों और माइनरों से सिल्ट सफाई की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सफाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। निकाली गई सिल्ट को पटरी पर ही डाल दिया जाता है, जिससे बारिश में वह फिर से रजवाहों में चली जाती है। इससे सिंचाई में परेशानी होती है और फसलों को नुकसान पहुंचता है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता के भी बैठक से नदारद मिलने पर जिलाधिकारी ने उन पर भी जुर्माना ठोका और सिल्ट सफाई की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई का कार्य मानक के अनुसार होना चाहिए और इसकी जांच भी कराई जाएगी।इसके साथ ही जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाते हुए क्षेत्र की जर्जर सड़कों की शीघ्र मरम्मत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों की खराब हालत के कारण किसानों को अपनी उपज मंडी तक पहुंचाने में परेशानी हो रही है। ऊर्जा निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत लाइनों में आए फाल्ट को शीघ्र ठीक कर चार घंटे के भीतर आपूर्ति सुचारु की जाए, ताकि किसानों को सिंचाई और घरेलू कार्यों में दिक्कत न हो। किसान दिवस में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हर शिकायत का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और अगली बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।