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एजेंसी मामले में सरकारी ठेकों से प्राप्त रकम के कथित डायवर्जन, ट्रस्ट को मिले चंदे और निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच कर रही है। ईडी के अनुसार, जांच के दायरे में ट्रस्ट से जुड़ी संपत्तियां भी शामिल हैं। इनकी सरकारी कीमत करीब 426.46 करोड़ रुपये और बाजार कीमत लगभग 1170 करोड़ रुपये आंकी गई है। इन संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। विज्ञापन

वहीं, आजम ने गिरफ्तारी तथा ईडी के आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए चुनौती दी है। गिरफ्तारी और जमानत से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खां को अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी। अब मामले में 16 दिसंबर को विशेष अदालत में सुनवाई होगी। विज्ञापन विज्ञापन

एजेंसी मामले में सरकारी ठेकों से प्राप्त रकम के कथित डायवर्जन, ट्रस्ट को मिले चंदे और निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच कर रही है। ईडी के अनुसार, जांच के दायरे में ट्रस्ट से जुड़ी संपत्तियां भी शामिल हैं। इनकी सरकारी कीमत करीब 426.46 करोड़ रुपये और बाजार कीमत लगभग 1170 करोड़ रुपये आंकी गई है। इन संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है।वहीं, आजम ने गिरफ्तारी तथा ईडी के आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए चुनौती दी है। गिरफ्तारी और जमानत से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खां को अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी। अब मामले में 16 दिसंबर को विशेष अदालत में सुनवाई होगी।

गाजियाबाद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426.46 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बृहस्पतिवार को ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। इस मामले में ईडी ने 31 अक्तूबर को रामपुर जिला जेल से बाहर निकलने पर आजम खां को गिरफ्तार कर लिया था। एक नवंबर को गाजियाबाद स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया था। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद 12 से 16 नवंबर तक ईडी को चार दिन की कस्टडी रिमांड मिली थी।