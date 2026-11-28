Ghaziabad News: इमरान मसूद के खिलाफ 40 लाख की निकासी मामले में टली सुनवाई
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:05 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:05 AM IST
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गाजियाबाद। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और करीब 40 लाख रुपये की निकासी के मामले में शुक्रवार को सीबीआई/ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। किन्हीं कारणों से सुनवाई टल गई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।
मामला वर्ष 2007 का है। उस समय इमरान मसूद सहारनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष थे। आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगी जुल्फिकार अली के साथ मिलकर नियमों को दरकिनार कर नगर पालिका से करीब 40 लाख रुपये की निकासी की थी। इस संबंध में तत्कालीन नगर पालिका अधिकारी यशवंत सिंह ने 6 नवंबर 2007 को इमरान मसूद और जुल्फिकार अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।
बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मामले में कथित अवैध धन के लेन-देन को लेकर कार्रवाई की थी। फिलहाल इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं। मामले में अब 5 दिसंबर को सुनवाई होगी।
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मामला वर्ष 2007 का है। उस समय इमरान मसूद सहारनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष थे। आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगी जुल्फिकार अली के साथ मिलकर नियमों को दरकिनार कर नगर पालिका से करीब 40 लाख रुपये की निकासी की थी। इस संबंध में तत्कालीन नगर पालिका अधिकारी यशवंत सिंह ने 6 नवंबर 2007 को इमरान मसूद और जुल्फिकार अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।
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बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मामले में कथित अवैध धन के लेन-देन को लेकर कार्रवाई की थी। फिलहाल इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं। मामले में अब 5 दिसंबर को सुनवाई होगी।
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