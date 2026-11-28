विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मामला वर्ष 2007 का है। उस समय इमरान मसूद सहारनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष थे। आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगी जुल्फिकार अली के साथ मिलकर नियमों को दरकिनार कर नगर पालिका से करीब 40 लाख रुपये की निकासी की थी। इस संबंध में तत्कालीन नगर पालिका अधिकारी यशवंत सिंह ने 6 नवंबर 2007 को इमरान मसूद और जुल्फिकार अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मामले में कथित अवैध धन के लेन-देन को लेकर कार्रवाई की थी। फिलहाल इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं। मामले में अब 5 दिसंबर को सुनवाई होगी।