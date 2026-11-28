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गाजियाबाद। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं की जमीनी हकीकत परखने के बाद अब शासन स्तर पर सुधार की तैयारी शुरू हो गई है। हाल ही में शासन की टीमों ने सभी अस्पतालों का निरीक्षण किया था, जिसके आधार पर दो दिसंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक होगी। इसमें गाजियाबाद के सीएमओ सहित अन्य जिलों के सीएमओ भाग लेंगे। बैठक में दवाओं की उपलब्धता से लेकर डॉक्टरों की कमी, आयुष्मान योजना और स्वास्थ्य कर्मियों की लंबित मांगों तक पर विस्तार से मंथन होगा।शासन ने सभी सीएमओ को पत्र भेजकर आवश्यक तैयारियों के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ डॉ. सचिन वैश्य ने पुष्टि की कि बैठक की सूचना के बाद तैयारियां की जा रही हैं। दो दिसंबर को राजधानी लखनऊ में होने वाली इस बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की मिशन निदेशक और चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक समेत स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भौतिक रूप से मौजूद रहेंगे। वहीं, मंडल और जनपद स्तर के अधिकारियों को जूम लिंक के माध्यम से वर्चुअली जोड़ा जाएगा। इनमें समस्त मंडलीय अपर निदेशक, सभी जिलों के सीएमओ और जिला अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक शामिल होंगे।इसके लिए शासन ने विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसमें चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों और अन्य पैरामेडिकल कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना और ट्रॉमा सेंटरों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करना शामिल है। इसके अलावा क्रिटिकल केयर यूनिट का सुचारु संचालन, इंटीग्रेटेड सेंट्रल लैब, ऑक्सीजन प्लांट, एक्सरे मशीनों और ऑपरेशन थियेटर (ओटी) की कार्यक्षमता पर भी चर्चा होगी। अस्पतालों में दवाओं का स्टॉक, साफ-सफाई की व्यवस्था, एंबुलेंस सेवाओं की स्थिति, आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन और स्वाइन फ्लू जांच की तैयारी भी देखी जाएगी।