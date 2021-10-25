विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अपर नगर आयुक्त रेणु सिंह ने बताया कि अभियान के शेष चार दिनों में संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। लोगों को घर बैठे अपनी गणना स्वयं करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए शहर में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही क्षेत्रवार पार्षदों से भी सहयोग लिया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें।अधिकारियों के मुताबिक, 30 नवंबर के बाद प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना का काम शुरू करेंगे। जिन परिवारों ने स्वगणना नहीं की है, प्रगणक उनकी आईडी बनाकर परिवार और सदस्यों से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज करेंगे। जो परिवार पहले ही स्वगणना कर चुके हैं, उनके दर्ज ब्योरे का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा।प्रगणकों के लिए ब्योरा जुटाना चुनौतीजनगणना के फील्ड कार्य से पहले ही प्रगणकों के सामने समय की चुनौती खड़ी हो गई है। आकलन के मुताबिक, एक परिवार की आईडी बनाने और सभी सदस्यों का पूरा ब्योरा दर्ज करने में करीब 30 से 40 मिनट लग सकते हैं। ऐसे में जिन परिवारों ने स्वगणना नहीं की है, उनका घर-घर जाकर विवरण जुटाना आसान नहीं होगा। लाखों लोगों तक पहुंचने और निर्धारित समय में उनका पूरा डेटा दर्ज करने में प्रगणकों को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है।