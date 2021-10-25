Ghaziabad News: स्वगणना में प्रदेश में चौथे स्थान पर नगर निगम गाजियाबाद
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 12:36 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 12:36 AM IST
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गाजियाबाद। जनगणना की प्रक्रिया के तहत चल रही स्वगणना में गाजियाबाद नगर निगम प्रदेश में चौथे स्थान पर है। नगर निगम क्षेत्र के करीब 15 हजार लोगों ने अब तक अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराई है। हालांकि, प्रशासन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार शहर की आबादी लगभग 26 लाख है। इसके मुकाबले यह संख्या काफी कम है और लाखों लोग अभी स्वगणना की प्रक्रिया से नहीं जुड़े हैं। ऐसे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए निगम प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। इसमें पार्षदों का भी सहयोग लिया जा रहा है।
अपर नगर आयुक्त रेणु सिंह ने बताया कि अभियान के शेष चार दिनों में संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। लोगों को घर बैठे अपनी गणना स्वयं करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए शहर में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही क्षेत्रवार पार्षदों से भी सहयोग लिया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें।
अधिकारियों के मुताबिक, 30 नवंबर के बाद प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना का काम शुरू करेंगे। जिन परिवारों ने स्वगणना नहीं की है, प्रगणक उनकी आईडी बनाकर परिवार और सदस्यों से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज करेंगे। जो परिवार पहले ही स्वगणना कर चुके हैं, उनके दर्ज ब्योरे का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा।
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प्रगणकों के लिए ब्योरा जुटाना चुनौती
जनगणना के फील्ड कार्य से पहले ही प्रगणकों के सामने समय की चुनौती खड़ी हो गई है। आकलन के मुताबिक, एक परिवार की आईडी बनाने और सभी सदस्यों का पूरा ब्योरा दर्ज करने में करीब 30 से 40 मिनट लग सकते हैं। ऐसे में जिन परिवारों ने स्वगणना नहीं की है, उनका घर-घर जाकर विवरण जुटाना आसान नहीं होगा। लाखों लोगों तक पहुंचने और निर्धारित समय में उनका पूरा डेटा दर्ज करने में प्रगणकों को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है।
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अपर नगर आयुक्त रेणु सिंह ने बताया कि अभियान के शेष चार दिनों में संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है। लोगों को घर बैठे अपनी गणना स्वयं करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए शहर में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही क्षेत्रवार पार्षदों से भी सहयोग लिया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें।
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अधिकारियों के मुताबिक, 30 नवंबर के बाद प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना का काम शुरू करेंगे। जिन परिवारों ने स्वगणना नहीं की है, प्रगणक उनकी आईडी बनाकर परिवार और सदस्यों से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज करेंगे। जो परिवार पहले ही स्वगणना कर चुके हैं, उनके दर्ज ब्योरे का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा।
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प्रगणकों के लिए ब्योरा जुटाना चुनौती
जनगणना के फील्ड कार्य से पहले ही प्रगणकों के सामने समय की चुनौती खड़ी हो गई है। आकलन के मुताबिक, एक परिवार की आईडी बनाने और सभी सदस्यों का पूरा ब्योरा दर्ज करने में करीब 30 से 40 मिनट लग सकते हैं। ऐसे में जिन परिवारों ने स्वगणना नहीं की है, उनका घर-घर जाकर विवरण जुटाना आसान नहीं होगा। लाखों लोगों तक पहुंचने और निर्धारित समय में उनका पूरा डेटा दर्ज करने में प्रगणकों को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है।