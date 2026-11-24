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जिला बास्केटबाल एसोसिएशन के सचिव नीरज शर्मा ने बताया कि प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में 45 जिलों की टीमें प्रतिभाग करेंगी। 16 नवंबर को संजय नगर स्थित परमहंस इंटर कॉलेज में ट्रायल कराए गए थे, जिसमें कुल 25 खिलाड़ियों का चयन हुआ। इन सभी 25 खिलाड़ियों ने आठ दिवसीय विशेष शिविर में प्रशिक्षण लिया, जिसमें से 12 खिलाड़ी टीम में चयनित हुए।चयनित खिलाड़ियों में कप्तान मोहम्मद अलमास के अलावा पवन कुमार, अनमोल शर्मा, आकाश कुमार, प्रिंस यादव, शिवम यादव, अभिषेक, सुमित कुमार, आदित्य, निशांत, चितवन चौधरी और मोहम्मद अनस शामिल हैं। इन खिलाड़ियों ने शिविर में शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं को प्रभावित किया और टीम में जगह बनाई।जिला बास्केटबाल एसोसिएशन के अध्यक्ष करुण कुमार गौड़ और सहसचिव सलीम खान ने चयनित खिलाड़ियों को बधाई देते हुए प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि गाजियाबाद की टीम प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर खेल का प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करेगी।