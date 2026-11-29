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एसीपी अपराध अमित सक्सेना ने बताया कि 27 नवंबर की रात सूचना मिली कि मोबाइल टावरों से उपकरण चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य 16 मंजिला इमारत के पीछे सुनसान रास्ते पर खड़ी कार और बाइक के पास मौजूद हैं। सूचना पर मधुबन बापूधाम पुलिस को भी बुलाया गया। संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर चार आरोपियों को पकड़ लिया। इनकी पहचान दिल्ली के जाफराबाद निवासी शाहनूर (29), मुजफ्फरनगर के बड़ौदा निवासी सोनू (32), दिल्ली के मुस्तफाबाद निवासी फैजल (29) और सहारनपुर के गंगोह निवासी गौरव(26) के रूप में हुई। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से कुछ नकदी मिली। उनकी गाड़ियों की तलाशी लेने पर छह आरआर यूनिट और एक बीबी यूनिट मिली। क्रेटा कार की पिछली सीट से दो अन्य आरआर यूनिट बरामद हुईं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मोबाइल टावरों पर चढ़कर उपकरणों के तार काटते थे। गिरोह के दो सदस्य टावर पर चढ़कर चोरी करते थे, जबकि अन्य साथी गाड़ी लेकर कुछ दूरी पर खड़े रहते थे और आने-जाने वालों पर नजर रखते थे। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर झाड़ियों में छिपाकर रखी गई 16 आरआर यूनिट और पांच बीबी यूनिट भी बरामद कीं। इस तरह कुल 24 आरआर और छह बीबी यूनिट बरामद हुईं। आरोपियों ने पूछताछ में दिल्ली के तिलक नगर और बवाना क्षेत्र में मोबाइल टावरों से उपकरण चोरी करने की बात भी स्वीकार की है।लग्जरी कारों में ले जाते थे आरआरयू-बीबीयूबरामद कार गौतमबुद्धनगर से फेज-तीन से चोरी की गई थी। फैजल के पास चोरी की कार रहती थी, उससे कार लेकर दिन में टॉवर की रैकी करते थे। रात में टॉवर से चोरी कर आरआरयू और बीबीयू की पैकिंग कर लेते थे। इसके बाद लग्जरी कार हॉयर करने या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए पैकिंग आरआरयू बीबीयू उसमें रखकर दिल्ली में फैजल को दे देते थे। जहां से फैजल उनकी बिक्री कर गिरोह में रुपये बांट देता था। इस गिरोह का सरगना फैजल बताया गया है। यह गिरोह गाजियाबाद, दिल्ली-एनसीआर के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी मोबाइल टावरों को निशाना बनाता था।