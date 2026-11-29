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शिकायत के मुताबिक, लोनी निवासी बृजकिशोर गुप्ता ने वर्ष 2008 में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि विनोद सिंह बंसल की मां कौशल्या देवी ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से पावर ऑफ अटर्नी तैयार कराकर बृजकिशोर की जमीन अपने नाम कराई थी। इसमें रूप चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष चैनपाल सिंह और विपिन गुप्ता के फर्जी हस्ताक्षर गवाह के रूप में दर्शाए गए थे। रूप चौधरी का दावा है कि तीनों में से कोई भी व्यक्ति दंतेवाड़ा नहीं गया था और न ही उन्होंने किसी दस्तावेज पर गवाही दी थी। उन्होंने बताया कि आरटीआई से मिली जानकारी में दंतेवाड़ा से पावर ऑफ अटर्नी जारी होने का रिकॉर्ड नहीं मिला। आरोप है कि इसी दस्तावेज के आधार पर छह जुलाई 2007 को जमीन की पांच रजिस्ट्री कराई गईं। पूर्व विधायक ने पुलिस जांच पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उनका बयान दर्ज किए बिना अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। एसीपी लोनी ओंकार दत्त तिवारी ने कहा कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने डॉ विनोद बंसल, उनकी माता कौशल्या देवी और मीनू बंसल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

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लोनी। नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन विनोद सिंह बंसल और उनके परिजनों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का आरोप लगा है। पूर्व विधायक रूप चौधरी ने इस संबंध में उच्चस्तरीय जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन के दस्तावेज में उनके समेत तीन लोगों के फर्जी हस्ताक्षर गवाह के तौर पर किए गए हैं।