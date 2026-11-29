Ghaziabad News: हिंडन नदी संरक्षण के लिए निकाली पदयात्रा
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:33 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:33 AM IST
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साहिबाबाद। हिंडन नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के उद्देश्य से छठी अध्ययन पदयात्रा निकाली गई। शनिवार सुबह 8 बजे यात्रा शुरू होकर वसुंधरा से नदी किनारे बसे करीब 25 गांवों तक पहुंची। यात्रा खेतों और पगडंडियों से गुजरते हुए रविवार शाम 6 बजे मेरठ-बागपत सीमा पर गाजियाबाद जनपद के पहले गांव मतोर पहुंचेगी।
पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंडन नदी से जुड़े सभी जनपदों के गांवों को जोड़कर नदी संसद का गठन करना है, ताकि नदी संरक्षण के उपायों को जन-जन तक पहुंचाने के साथ सरकार के समक्ष भी रखा जा सके। यात्रा के दौरान नदी में प्रदूषण, गंदे नालों का गिरना, नदी की भूमि पर प्लॉटिंग और अतिक्रमण तथा प्राकृतिक जलप्रवाह में आ रही बाधाओं का जमीनी अध्ययन किया गया। साथ ही ग्रामीणों के साथ जनसुनवाई कर उनकी समस्याएं और सुझाव दर्ज किए गए। पदयात्रा का नेतृत्व प्रो. संजय शर्मा ने किया। यात्रा में एनजीटी के अधिवक्ता दीपेश चौधरी, एडवोकेट हिरेन्द्रकांत, किसान नेता नरेश मुखिया, पर्यावरण संरक्षक सुरविंदर सिंह, पर्यावरणविद् कृष्णपाल सिंह, केमिकल इंजीनियर सचिन रस्तोगी, एडवोकेट विक्रांत शर्मा समेत अनेक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे।
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पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंडन नदी से जुड़े सभी जनपदों के गांवों को जोड़कर नदी संसद का गठन करना है, ताकि नदी संरक्षण के उपायों को जन-जन तक पहुंचाने के साथ सरकार के समक्ष भी रखा जा सके। यात्रा के दौरान नदी में प्रदूषण, गंदे नालों का गिरना, नदी की भूमि पर प्लॉटिंग और अतिक्रमण तथा प्राकृतिक जलप्रवाह में आ रही बाधाओं का जमीनी अध्ययन किया गया। साथ ही ग्रामीणों के साथ जनसुनवाई कर उनकी समस्याएं और सुझाव दर्ज किए गए। पदयात्रा का नेतृत्व प्रो. संजय शर्मा ने किया। यात्रा में एनजीटी के अधिवक्ता दीपेश चौधरी, एडवोकेट हिरेन्द्रकांत, किसान नेता नरेश मुखिया, पर्यावरण संरक्षक सुरविंदर सिंह, पर्यावरणविद् कृष्णपाल सिंह, केमिकल इंजीनियर सचिन रस्तोगी, एडवोकेट विक्रांत शर्मा समेत अनेक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे।
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