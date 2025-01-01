Ghaziabad News: चिराग त्यागी को न्याय दिलाने के लिए किसानों ने भरी हुंकार, डीएम कार्यालय पर महापंचायत की चेतावनी

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पंचायत में राष्ट्रीय खिलाड़ी चिराग त्यागी की हत्या का मामला प्रमुखता से उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले खिलाड़ी की हत्या के बाद भी पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और न्याय नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार से मामले में उचित कार्रवाई कर परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा।किसानों ने गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिलने और चीनी के दामों में लगातार बढ़ोतरी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने गन्ने का मूल्य बढ़ाकर किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देने की मांग की।पंचायत में जिला अध्यक्ष पुष्कर त्यागी ने लैंड क्राफ्ट मेट्रो होम्स सोसायटी की बिजली समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि सोसायटी की विद्युत आपूर्ति शहर की मुख्य बिजली व्यवस्था से जोड़ी जाए। इससे हजारों परिवारों को निर्बाध बिजली मिल सकेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की।पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चिराग त्यागी के परिवार को न्याय और मुआवजा, गन्ने का उचित मूल्य तथा सोसायटी की बिजली समस्या समेत सभी मांगों का एक महीने में समाधान कराया जाए। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो डीएम कार्यालय पर महापंचायत के बाद अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।इस दौरान पंचायत के आयोजक हरिओम त्यागी को भारतीय किसान यूनियन किसान सभा का मुख्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। पंचायत की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक सत्येंद्र त्यागी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज त्यागी ने की। हैप्पी त्यागी, रोहित चौधरी, आकाश त्यागी, रोहित त्यागी, पप्पू त्यागी, अमरीश त्यागी, अन्नू प्रधान, इरफान खान, अबजद खान, प्रदीप शर्मा, अमित कश्यप, अभिषेक वर्मा, सागर त्यागी आदि मौजूद रहे।