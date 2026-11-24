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माई सिटी रिपोर्टरइंदिरापुरम। थानाक्षेत्र निवासी एक युवती को अंतरजातीय शादी करने पर परिवार ने जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है। युवती ने 19 नवंबर को मोदीनगर निवासी एक वैज्ञानिक से शादी की थी। आरोप है कि शादी के बाद युवती के परिवार वाले उसके ससुराल पहुंचे और दोनों को जान से मारने की धमकी दी। दंपती ने सोमवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की।युवती (22) ने शिकायती पत्र में बताया कि उन्होंने मोदीनगर निवासी युवक से 19 नवंबर को विवाह किया। युवक केंद्र सरकार संजय नगर सेक्टर-23 स्थित फॉरेंसिक लैब में वैज्ञानिक है। दोनों ने 19 को आर्य समाज विवाह उत्थान केंद्र में शादी की। 20 नवंबर को गाजियाबाद सब रजिस्टार-4 ऑफिस में विवाह पंजीकरण कराया। शादी के बाद दोनों साथ रह रहे हैंं। युवती का आरोप है कि परिवार के लोगों ने मोदीनगर पहुंचकर उसे और उनके पति को जान से मारने की धमकी दी। इससे वह और उनके पति भयभीत हैं। उन्होंने पहले भी इंदिरापुरम थाने में शिकायत देकर पुलिस को अवगत कराया था, लेकिन धमकी मिलने का सिलसिला जारी है। वहीं, सोमवार को युवती ने पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई है कि उसे और उनके पति को सुरक्षा देने की मांग की है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।