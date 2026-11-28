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साहिबाबाद। सोसायटियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अब परिसर में ही व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं। कहीं आरडब्ल्यूए की पहल पर मेडिकल रूम और लाइब्रेरी शुरू की जा रही है तो कहीं स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी डिस्पेंसरी से लोगों को उपचार की सुविधा मिल रही है। वहीं, धार्मिक संस्थाएं भी स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग कर रही हैं। इंदिरापुरम गुरुद्वारे में जरूरतमंद मरीजों के लिए 24 घंटे डायलिसिस सेवा शुरू की गई है।वसुंधरा सेक्टर-4बी स्थित अजनारा प्राइड सोसायटी में आरडब्ल्यूए की ओर से मेडिकल रूम और लाइब्रेरी शुरू की गई है। मेडिकल रूम में सोसायटी के निवासियों के साथ-साथ यहां कार्यरत सुरक्षा कर्मियों, घरेलू सहायिकाओं और अन्य कर्मचारियों को भी जरूरत पड़ने पर प्राथमिक उपचार मुफ्त में मिल रहा है। वहीं, लाइब्रेरी से बच्चों और बड़ों में पढ़ने की आदत विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने बताया कि डिजिटल युग में पुस्तकों के प्रति रुचि बढ़ाना जरूरी है।इसी तरह शिप्रा सन सिटी सोसायटी मंदिर की शिप्रा आध्यात्म योग व मानव कल्याण संस्था की ओर से पिछले आठ सालों से निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी डिस्पेंसरी संचालित की जा रही है। यहां लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और दवा निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं, इंदिरापुरम स्थित गुरुद्वारा साहिब में खालसा हेल्प फाउंडेशन की ओर से डायलिसिस सेवा शुरू की गई है। फाउंडेशन के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह रम्मी ने बताया कि यहां डायलिसिस कॉस्ट-टू-कॉस्ट आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। यानी मरीजों से उपचार पर आने वाला वास्तविक खर्च ही लिया जाएगा, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद मरीजों का डायलिसिस पूरी तरह निशुल्क होगा। सेवा के संचालन के लिए मशीनें लगाई गई हैं और मेडिकल कंपनी की प्रशिक्षित टीम के साथ डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।