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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सचिन वैष के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में स्वास्थ्य विभाग के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. पंकज राकेश की देखरेख में जांच की गई। इंदिरापुरम स्थित शार्प आई सेंटर के चिकित्सकों, ऑप्टोमेट्रिस्ट और अन्य कर्मचारियों ने चालक-परिचालकों की आंखों के साथ सामान्य स्वास्थ्य की भी जांच की। चिकित्सकों ने आंखों में समस्या मिलने पर संबंधित कर्मचारियों को ऑपरेशन और आगे का उपचार कराने की सलाह दी।जांच में सामने आई स्थिति इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि इनमें से कई चालक लंबे समय से परिवहन निगम में कार्यरत हैं। कोई छह महीने से तो कोई पांच साल से बसों का संचालन कर रहा है। कौशांबी बस डिपो के एआरएम अंशु भटनागर ने भी शिविर में अपनी जांच कराई।दृष्टि क्षमता के आधार पर तय होती है वाहन चलाने की योग्यताएमएमजी अस्पताल के वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि 6/9 दृष्टि क्षमता सामान्य मानी जाती है, जबकि 6/12 या इससे कम दृष्टि क्षमता होने पर व्यक्ति को वाहन चलाने योग्य नहीं माना जाता। उन्होंने बताया कि मोतियाबिंद की स्थिति भी वाहन चलाने की क्षमता को प्रभावित करती है। यह बीमारी शुरुआती अवस्था में है या बढ़ चुकी है, इसके आधार पर दृष्टि प्रभावित होती है और वाहन चलाने में परेशानी आ सकती है।वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी के अनुसार, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा जैसी बीमारियां दृष्टि को प्रभावित कर सकती हैं। मोतियाबिंद में धुंधलापन और रोशनी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ने से रात में वाहन चलाना मुश्किल हो सकता है। ग्लूकोमा में दृष्टि का दायरा धीरे-धीरे कम होने का खतरा रहता है। बस जैसे भारी यात्री वाहन में ऐसी परेशानी सड़क पर अचानक सामने आने वाले वाहन, पैदल यात्रियों और दूसरी बाधाओं को देखने में दिक्कत पैदा कर सकती है।इलाज होने तक नहीं ली जाएगी ड्यूटीपरिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक गाजियाबाद केसरी नंदन चौधरी ने बताया कि आंखों से संबंधित परेशानी वाले कर्मचारियों से फिलहाल काम नहीं लिया जाएगा। उन्हें अवकाश देकर उपचार कराने की सलाह दी जाएगी। अभी विभाग को जांच की रिपोर्ट नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित चालक या परिचालक को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि संविदा कर्मचारियों को अपना इलाज स्वयं कराना होगा, जबकि नियमित कर्मचारियों को विभाग की ओर से उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।