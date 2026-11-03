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Ghaziabad News: घरेलू सहायिका और बॉयफ्रेंड पर लाखों के गहने और नकदी चोरी का आरोप

Tue, 03 Nov 2026 01:56 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:56 AM IST
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Domestic help and boyfriend accused of stealing jewellery and cash worth lakhs
इंदिरापुरम। वसुंधरा के एक परिवार ने घरेलू सहायिका कोमल और उसके बॉयफ्रेंड समेत परिवार के सदस्यों पर लाखों रुपये और सोने के आभूषण चोरी करने का आरोप लगाया है।पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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वसुंधरा सेक्टर-18 निवासी अभिषेक रावत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने कोमल को जुलाई 2023 में अपने गांव से बच्चों की देखभाल और घर के काम के लिए बुलाया था। इसी भरोसे का फायदा उठाकर कोमल ने घर की अलमारी की चाबियां ढूंढकर चोरी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले हीरे की अंगूठी चुराई, फिर घर से नकदी, सोने के सिक्के और अन्य आभूषण चुराकर अपने भाई चमन चौधरी और जीजा बॉबी को देना शुरू कर दिया। उसने अपने बॉयफ्रेंड सुनील को भी सोने के आभूषण और 1.8 लाख रुपये दिए। बच्चों कीके गुल्लक से भी करीब 50 हजार रुपये चुराए गए। उन्होंने बताया कि नौ अक्तूबर 2025 को अभिषेक की बहन की सगाई की अंगूठी और 15 हजार रुपये गायब होने पर चोरी का पता चला। तलाशी लेने पर अंगूठी कोमल के तकिये के नीचे मिली। 11 अक्तूबर को पूछताछ में कोमल ने चोरी कबूल कर ली। उसने बताया कि उसने चोरी का सामान अपने बॉयफ्रेंड को दिया था। उसके फोन से यह भी पता चला कि वह बच्चों को घर में बंद कर बॉयफ्रेंड के साथ होटल जाती थी। अभिषेक ने बताया कि कोमल की मां भावना और पिता चरण चौधरी ने चोरी में अपनी बेटी की संलिप्तता स्वीकार की। हालांकि, उन्होंने केवल दो बार 50-50 हजार रुपये दिए। बाद में उन्होंने पैसे लौटाने से इन्कार कर दिया और एससी/एसटी का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने बताया कि झूठे आश्वासन के कारण प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई। वहीं, इस संबंध में एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मामला पुराना है। इसकी जांच की जा रही है।
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