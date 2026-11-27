विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ऑफिसर सिटी-1 के फ्लैट संख्या पी-502 निवासी स्वर्ण गर्ग ने बताया कि उनकी पत्नी दिशा गर्ग दोपहर करीब सवा तीन बजे बच्चे को लेने सोसायटी के गेट पर गई थीं। बच्चे को लेकर लौटते समय घर से कुछ ही दूर पर कुत्तों के झुंड ने उन पर पीछे से हमला बोल दिया। चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कुत्तों को भगाकर उन्हें बचाया।निवासियों में दहशतसोसायटी निवासी रूपेश चौधरी ने बताया कि घटना के बाद से लोग दहशत में हैं। इससे पहले भी कई निवासियों को कुत्ते काट चुके हैं। डर के कारण महिलाएं और बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुत्ते डिलीवरी एजेंट को भी दौड़ाते हैं, जिससे वे भी सोसायटी में आने से बचते हैं। निवासियों का कहना है कि नगर निगम में कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।