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एसीपी वेव सिटी अतुल कुमार ने बताया कि क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली किशोरी ने बुधवार की दोपहर उस वक्त कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली जब घर में कोई नहीं था। मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। बताया कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो किशोरी का शव बेड पर मिला।किशोरी का परिवार मूल रूप से जनपद मेरठ के किठौर क्षेत्र का रहने वाला है। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि वह किसी काम से घर से बाहर थे। मकान मालिक की सूचना पर किशोरी का भाई घर लौटा और बहन के शव को फंदे से नीचे उतारा। मौके पर कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। एसीपी ने बताया कि परिजनों ने तहरीर नहीं दी है, तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट आने पर ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा।