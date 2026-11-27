Ghaziabad News: किशोरी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:42 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
मसूरी। वेव सिटी क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी ने संदिग्ध परिस्थिति में फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के समय किशोरी कमरे में अकेली थी, जबकि उसका परिवार एक ही कमरे में रहता है।
एसीपी वेव सिटी अतुल कुमार ने बताया कि क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली किशोरी ने बुधवार की दोपहर उस वक्त कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली जब घर में कोई नहीं था। मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। बताया कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो किशोरी का शव बेड पर मिला।
किशोरी का परिवार मूल रूप से जनपद मेरठ के किठौर क्षेत्र का रहने वाला है। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि वह किसी काम से घर से बाहर थे। मकान मालिक की सूचना पर किशोरी का भाई घर लौटा और बहन के शव को फंदे से नीचे उतारा। मौके पर कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। एसीपी ने बताया कि परिजनों ने तहरीर नहीं दी है, तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट आने पर ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
एसीपी वेव सिटी अतुल कुमार ने बताया कि क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाली किशोरी ने बुधवार की दोपहर उस वक्त कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली जब घर में कोई नहीं था। मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। बताया कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो किशोरी का शव बेड पर मिला।
विज्ञापन
किशोरी का परिवार मूल रूप से जनपद मेरठ के किठौर क्षेत्र का रहने वाला है। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि वह किसी काम से घर से बाहर थे। मकान मालिक की सूचना पर किशोरी का भाई घर लौटा और बहन के शव को फंदे से नीचे उतारा। मौके पर कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। एसीपी ने बताया कि परिजनों ने तहरीर नहीं दी है, तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट आने पर ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
विज्ञापन