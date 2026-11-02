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Ghaziabad News: ब्रांडेड कंपनी के नाम पर चल रहा था नकली कपड़ों का कारोबार, फैक्टरी पर छापा

Mon, 02 Nov 2026 01:55 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:55 AM IST
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Counterfeit clothing business being run under the names of branded companies; factory raided
लोनी । कंचन पार्क कॉलोनी में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली कपड़े तैयार कर बाजार में खपाए जा रहे थे। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को एक मकान में संचालित फैक्टरी पर छापा मारा। मौके से कंपनी के लेबल लगे 311 लोअर और 58 टी-शर्ट बरामद हुईं। बरामद कपड़ों की बाजार कीमत करीब साढ़े पांच लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने फैक्टरी संचालक को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया है।
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दिल्ली के द्वारका निवासी नीरज कुमार दहिया प्यूमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि हैं। कंपनी का कार्यालय नोएडा के सेक्टर-125 में है। नीरज के मुताबिक उन्हें जानकारी मिली थी कि लोनी की कंचन पार्क कॉलोनी स्थित एक मकान में प्यूमा के नाम से नकली कपड़े तैयार कर बेचे जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने थाना पुलिस के साथ शनिवार दोपहर फैक्टरी पर छापा मारा। पुलिस टीम को देखते ही फैक्टरी में मौजूद संचालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया।
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पूछताछ में आरोपी की पहचान कामिल निवासी कंचन पार्क, लोनी के रूप में हुई। तलाशी के दौरान फैक्टरी से ब्रांडेड लेबल लगे 311 लोअर, 58 टी-शर्ट और सिलाई मशीन बरामद हुई। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि कंपनी प्रतिनिधि की शिकायत पर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन समेत संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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