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बुधवार को मोहन नगर स्थित आईटीएस में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी आवंटित क्षेत्रों में खुद जाकर मतदान केंद्रों और उनके आसपास की परिस्थितियों को देखें। क्रिटिकल मतदान केंद्रों और वल्नरेबल क्षेत्रों का चिह्नांकन केवल कागजी कार्रवाई के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्थानीय परिस्थितियों, संभावित चुनौतियों और संवेदनशीलता का परीक्षण किया जाए, जिससे निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर एएमएफ (न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं) की उपलब्धता को देखें। इसके तहत पेयजल, शौचालय, बिजली, रैंप और दिव्यांग मतदाताओं के लिए जरूरी सुविधाओं का सत्यापन किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जहां भी कमियां मिलें, उन्हें संबंधित विभागों के माध्यम से समय से दूर कराया जाए। विज्ञापन

बुधवार को मोहन नगर स्थित आईटीएस में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी आवंटित क्षेत्रों में खुद जाकर मतदान केंद्रों और उनके आसपास की परिस्थितियों को देखें। क्रिटिकल मतदान केंद्रों और वल्नरेबल क्षेत्रों का चिह्नांकन केवल कागजी कार्रवाई के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्थानीय परिस्थितियों, संभावित चुनौतियों और संवेदनशीलता का परीक्षण किया जाए, जिससे निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर एएमएफ (न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं) की उपलब्धता को देखें। इसके तहत पेयजल, शौचालय, बिजली, रैंप और दिव्यांग मतदाताओं के लिए जरूरी सुविधाओं का सत्यापन किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जहां भी कमियां मिलें, उन्हें संबंधित विभागों के माध्यम से समय से दूर कराया जाए।

गाजियाबाद। प्रशासन ने 2027 में होने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सभी अधिकारियों से 10 दिसंबर तक क्रिटिकल मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट मांगी गई है। जिलाधिकारी रविंद्र मांदड़ ने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।