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भोवापुर की आंबेडकर कॉलोनी निवासी पुरुषोत्तम कुमार के मुताबिक, 12 नवंबर को उनकी पत्नी मायके गई हुई थीं। वह भी रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। देर शाम जब वह घर लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला खुला मिला। अनहोनी की आशंका होने पर वह अंदर पहुंचे तो कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी भी खुली हुई थी। जांच करने पर पता चला कि उसमें रखी लाखों रुपये की नकदी और जेवर गायब हैं। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। साथ ही चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। एसीपी इंदिरापुरम अभय डागर ने बताया कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।