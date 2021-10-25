Ghaziabad News: सास-बहू की मौत के मामले में ऊर्जा निगम के कर्मचारियों पर रिपोर्ट दर्ज

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ऊर्जा निगम पहले ही दर्ज करा चुका है जीडीए ठेकेदार पर रिपोर्टपीड़ित पक्ष ऊर्जा निगम को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं ऊर्जा निगम के अधिकारियों की ओर से पहले ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। निगम के अफसरों का आरोप था कि यह हादसा विभागीय लापरवाही से नहीं, बल्कि जीडीए के सड़क निर्माण कार्य में लगी जेसीबी का पंजा टकराने से खंभा टूटने के कारण हुआ था।खेत में काम के दौरान हुआ था हादसाशिकायतकर्ता शिवम ने बताया कि 20 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब 06 बजे उनकी मां सत्यवती और पत्नी रूबी (आपस में सास-बहू) राजनगर एक्सटेंशन स्थित खेत में काम करने गई थीं। इसी दौरान बिजली का खंभा टूटकर गिर गया और जमीन पर फैले हाईटेंशन लाइन के तारों की चपेट में आकर दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बीच-बचाव की कोशिश करने वाली उनकी बहन देवश्री भी गंभीर रूप से झुलस गई थीं।पुलिस जांच पर उठाए सवालशिवम ने आरोप लगाया है कि यह हादसा ऊर्जा निगम के कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, इसलिए जल्द ही पुलिस आयुक्त से शिकायत की जाएगी। इस संबंध में एसीपी जियाउद्दीन ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच उपनिरीक्षक अमर मलिक को सौंपी गई है। विवेचना के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।