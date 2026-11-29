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लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की राजीव गार्डन कॉलोनी निवासी शुभम भारती ने पुलिस को बताया कि 25 नवंबर को वह कार से विकासनगर जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने कार पर हाथ मारकर उन्हें रुकवा लिया। उसने आरोप लगाया कि कार से उसके पिता को टक्कर मारकर वह भाग रहे हैं। इसी बीच आरोपी के पास फोन आया, जिसमें दूसरी ओर से कार चालक को पकड़कर रखने की बात कही गई। शुभम ने आरोपी से उसके पिता से बात कराने को कहा तो वह उन्हें अंसार विहार कॉलोनी स्थित एक फार्म हाउस के पास ले गया। वहां आरोपी ने कार की चाबी छीन ली और पास की गली में जाने लगा। शुभम उसके पीछे चाबी लेने गए, लेकिन कुछ देर बाद कार के पास लौटे तो वह खुली मिली। जांच करने पर बैग से नकदी और सोने की चेन गायब मिली। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी की तलाश की जा रही है।