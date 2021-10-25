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एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मोर्या ने बताया कि पुलिस को शिव वाटिका कॉलोनी निवासी कृपाल ने जानकारी दी कि उनके छोटे बेटे बिट्टू की शादी करीब तीन साल पहले कासगंज के मानपुर नगरिया निवासी गौरी (22) से हुई थी। बिट्टू मजदूरी करता है। शनिवार दोपहर करीब दो बजे वह घर के भूतल पर बने कमरे में पहुंचा तो पत्नी का शव पंखे से चुनरी के सहारे लटका मिला। उसने तुरंत परिवार और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही शव को नीचे उतार लिया गया था। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि गौरी पिछले तीन महीने से मायके में रह रही थी और चार दिन पहले ही ससुराल लौटी थी। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।