Ghaziabad News: दूध लेकर लौट रही युवती की बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूटी

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इंदिरापुरम। कौशांबी थानाक्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के दौरान डेयरी से दूध लेकर घर लौट रही युवती से दो बदमाश दो लाख से अधिक की सोने की चेन और लॉकेट लूटकर भाग गए। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। बागपत के बड़ौत क्षेत्र स्थित बिजवाड़ा गांव की मूल निवासी शगुन तोमर वर्तमान में वैशाली में रहती हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 12 नवंबर को दोपहर वह डेयरी से दूध लेकर लौट रही थीं। सेक्टर एक और दो को जोड़ने वाली पुलिया के पास पहुंची तो पीछे से काली बाइक पर सवार होकर दो बदमाश आए और उनके गले से चेन और उसमें लगा लॉकेट झपटकर ले गए। अचानक हुई। वारदात के बाद उन्होंने शोर मचाया, लेकिन बदमाश भाग चुके थे। शगुन के मुताबिक, दोनों बदमाशों ने काली हुडी और कैप पहन रखी थी। बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि केस दर्ज करके सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।