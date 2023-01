{"_id":"63ce6644fce52362ac748b45","slug":"bhajpa-ne-shuru-ki-chunav-ki-taiyari-hai-na-news-c-1-1-noi1148-86039-2023-01-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ghaziabad News: Kirana karobari ke Godam Mein 16 lakh ki loot","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Dipawali se pahle purv Purvi Jile ke Gazipur ilake Mein Hathiyar Band badmashon ne kirana store mein karmchari ko bandhak Banakar solah lakh rupaye loot liye vardat ke dauran aaropi ke aakaron karobari Sandeep Sharma per Piston tan per Goli chalane ki dhamki Di bad Mein Munim ke Kamre Mein Rakha rupayon ka bag Lekar Farar Ho Gaya Suchna Milte Hi Police mauke per pahunche