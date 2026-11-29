विज्ञापन



लोनी के लालबाग ए ब्लॉक निवासी सरोज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने 29 नवंबर 2019 को अपने परिचित दंपती से लालबाग ए ब्लॉक स्थित फ्लैट नंबर एफएफ-2 खरीदा था। इसकी कीमत 12 लाख 20 हजार रुपये तय हुई थी। फ्लैट खरीदने के लिए उन्होंने दिल्ली के पीतमपुरा स्थित इंडोस्टार फाइनेंस कंपनी से कर्ज लिया था। बाद में कंपनी का नाम बदलकर निवास हाउसिंग फाइनेंस हो गया। सरोज के अनुसार, फ्लैट की रजिस्ट्री के दौरान आरोपी दंपती ने यह जानकारी नहीं दी कि संपत्ति पर पहले से ही एचडीएफसी बैंक का लोन बकाया है। अब बैंक ने फ्लैट पर नोटिस चस्पा कर उसे खाली करने को कहा है। बैंक की ओर से बताया गया कि पूर्व मालिक ने लोन की ईएमआई जमा नहीं की है। पीड़िता ने आशंका जताई है कि इस धोखाधड़ी के कारण उनकी रकम डूब सकती है। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया मामले में जांच की जा रही है।

विज्ञापन

लोनी। फ्लैट की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि दंपति ने बैंक का कर्ज छिपाकर महिला को फ्लैट बेच दिया। महिला ने अपनी जमा पूंजी और फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर 12.20 लाख रुपये में फ्लैट खरीदा था। अब एचडीएफसी बैंक की ओर से फ्लैट पर नोटिस चस्पा कर उसे खाली करने के लिए कहा गया है। बैंक अधिकारियों ने बताया कि पूर्व मालिक ने लोन की किस्तें जमा नहीं की हैं। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।