Ghaziabad News: बैंककर्मी ने खाया जहरीला पदार्थ, अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:51 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:51 AM IST
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साहिबाबाद। शालीमार गार्डन स्थित एक निजी बैंक में कार्यरत कर्मचारी ने परेशान होकर नशीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बुधवार को कर्मचारी का बैंक में आखिरी कार्यदिवस पर उन्होंने यह कदम उठाया। पीड़ित परिजन ने बैंक अधिकारियों पर उनको प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। हालांकि अभी किसी के खिलाफ लिखित में शिकायत नहीं दी है। उधर, बैंक अधिकारियों ने पुलिस शिकायत देकर कर्मचारी पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है।
एसीपी के अनुसार, राकेश मार्ग गाजियाबाद निवासी संजय कुमार 44 शालीमार गार्डन के एक निजी बैंक में कार्यरत हैं। कर्मचारी संजय बैंक के उच्च अधिकारियों से परेशान चल रहे थे। आरोप है कि कर्मचारी से कम वेतन में अधिक घंटे तक काम कराया जाता था। साथ ही उसके टारगेट पूरे नहीं होने पर उसे सबके सामने प्रताड़ित किया जा रहा था, इससे वह लगातार परेशान चले आ रहे थे। परिजनों ने आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया कि अधिकारियों के व्यवहार और कार्यस्थल पर चल रही परिस्थितियों से वह मानसिक रूप से तनाव में थे। इसके चलते उन्होंने नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया था और बुधवार को बैंक में अंतिम कार्यदिवस पर नशीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर आनन-फानन उनको शालीमार के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से उन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया। परिजन बृहस्पतिवार तड़के संजय की गंभीर हालात देखते हुए फिर से गाजियाबाद के निजी अस्पताल में रेफर कराकर ले गए। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि इस मामले में 112 पर सूचना आई थी। उसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों ने अभी शिकायत नहीं दी है, शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही बैंक अधिकारियों से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। घटना के बाद बैंक परिसर में भी चर्चाओं का माहौल बना हुआ है।
बैंक अधिकारियों ने पुलिस आयुक्त को दी शिकायत
इस मामले में बैंक अधिकारियाें ने भी पुलिस आयुक्त को शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने संजय पर आरोप लगाया कि वह उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। उसने बैंक के बाहर जाकर जहरीला पदार्थ खाया है। पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए।
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एसीपी के अनुसार, राकेश मार्ग गाजियाबाद निवासी संजय कुमार 44 शालीमार गार्डन के एक निजी बैंक में कार्यरत हैं। कर्मचारी संजय बैंक के उच्च अधिकारियों से परेशान चल रहे थे। आरोप है कि कर्मचारी से कम वेतन में अधिक घंटे तक काम कराया जाता था। साथ ही उसके टारगेट पूरे नहीं होने पर उसे सबके सामने प्रताड़ित किया जा रहा था, इससे वह लगातार परेशान चले आ रहे थे। परिजनों ने आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया कि अधिकारियों के व्यवहार और कार्यस्थल पर चल रही परिस्थितियों से वह मानसिक रूप से तनाव में थे। इसके चलते उन्होंने नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया था और बुधवार को बैंक में अंतिम कार्यदिवस पर नशीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर आनन-फानन उनको शालीमार के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से उन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया। परिजन बृहस्पतिवार तड़के संजय की गंभीर हालात देखते हुए फिर से गाजियाबाद के निजी अस्पताल में रेफर कराकर ले गए। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि इस मामले में 112 पर सूचना आई थी। उसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों ने अभी शिकायत नहीं दी है, शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही बैंक अधिकारियों से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। घटना के बाद बैंक परिसर में भी चर्चाओं का माहौल बना हुआ है।
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बैंक अधिकारियों ने पुलिस आयुक्त को दी शिकायत
इस मामले में बैंक अधिकारियाें ने भी पुलिस आयुक्त को शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने संजय पर आरोप लगाया कि वह उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। उसने बैंक के बाहर जाकर जहरीला पदार्थ खाया है। पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए।
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