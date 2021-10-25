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एसीपी के अनुसार, राकेश मार्ग गाजियाबाद निवासी संजय कुमार 44 शालीमार गार्डन के एक निजी बैंक में कार्यरत हैं। कर्मचारी संजय बैंक के उच्च अधिकारियों से परेशान चल रहे थे। आरोप है कि कर्मचारी से कम वेतन में अधिक घंटे तक काम कराया जाता था। साथ ही उसके टारगेट पूरे नहीं होने पर उसे सबके सामने प्रताड़ित किया जा रहा था, इससे वह लगातार परेशान चले आ रहे थे। परिजनों ने आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया कि अधिकारियों के व्यवहार और कार्यस्थल पर चल रही परिस्थितियों से वह मानसिक रूप से तनाव में थे। इसके चलते उन्होंने नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया था और बुधवार को बैंक में अंतिम कार्यदिवस पर नशीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर आनन-फानन उनको शालीमार के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से उन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया। परिजन बृहस्पतिवार तड़के संजय की गंभीर हालात देखते हुए फिर से गाजियाबाद के निजी अस्पताल में रेफर कराकर ले गए। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि इस मामले में 112 पर सूचना आई थी। उसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों ने अभी शिकायत नहीं दी है, शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही बैंक अधिकारियों से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। घटना के बाद बैंक परिसर में भी चर्चाओं का माहौल बना हुआ है।इस मामले में बैंक अधिकारियाें ने भी पुलिस आयुक्त को शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने संजय पर आरोप लगाया कि वह उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। उसने बैंक के बाहर जाकर जहरीला पदार्थ खाया है। पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए।