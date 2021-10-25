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जनपद संभल के गांव मानवपुर निवासी चंद्रेश परिवार सहित गाजियाबाद में रहकर मजदूरी करते हैं। चंद्रेश ने बताया कि सोमवार शाम वह ऑटो से गाजियाबाद से संभल जा रहे थे। ऑटो बालिस्टर नामक परिचित चला रहा था। जैसे ही वह दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भोजपुर टोल प्लॉजा के समीप पहुंचे तभी पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने किसी अन्य वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ऑटो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया और श्रमिक चंद्रेश, उनकी पत्नी सुनीता, पुत्र अभिषेक, पुत्री पूजा और ऑटो चालक बालिस्टर घायल हो गए। मौके पर पहुंची एक्सप्रेसवे की पेट्रोलिंग टीम ने घायलों को मोदीनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।