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गोल्डन कंपाउड निवासी विक्की कुमार नायक की विनायक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। उनकी कंपनी के ट्रक से साहिबाबाद स्थित पैरागॉन एल्युमिनियम एलएलपीसी का माल अलीगढ़ की आरएस एंटरप्राइजेज भेजा जा रहा था। ट्रक में करीब 209 किग्रा एल्युमिनियम प्रोफाइल/रॉड के चार बंडल लदे थे। पूर्व ट्रक चालक आरिफ अली कंपनी में एक माह पहले तक काम करता था।आरोप है कि आरिफ ने अपने साथी गोलू के साथ मिलकर माल चोरी कर लिया। चोरी की जानकारी पर उन्होंने आरिफ से संपर्क कर हिसाब मांगा, लेकिन बाद में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना का कहना है कि लिंक रोड थाने में 22 नवंबर को एफआईआर दर्ज की गई है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।